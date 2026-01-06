Borrell: "Trump quiere un gobierno títere en Venezuela como Putin en Ucrania"

"El objetivo final no es restaurar la democracia en Venezuela, sino apoderarse de sus recursos naturales (...) Y si para eso tiene que aliarse con los restos del régimen chavista o madurista, no tenga ninguna duda de que lo va a hacer", dijo el también exministro español, que se encuentra en Santiago para impartir el miércoles la conferencia "Desafíos de la Política Mundial" en la Universidad de Chile.

Con más de 300.000 barriles, Venezuela "es la mayor reserva de petróleo del mundo, superior a la de Arabia Saudita, y están dispuestos a explotarlas y a hacerlas suyas", agregó.

"No debería extrañarnos. A Putin no le importa el derecho internacional ni a Trump tampoco. Y eso es gravísimo. ¿En qué clase de mundo nos estamos embarcando?", se preguntó.

Ese mundo, en su opinión, se parece a una "jungla" donde la única regla es "la ley del más fuerte".

Trump, al que el diplomático español calificó de "narcisista compulsivo", ha confiado la transición tras la captura por parte del Ejército estadounidense de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a la segunda del chavismo, la ahora presidenta interina Delcy Rodríguez.

De momento, indicó, "le dan la oportunidad de ser obediente y hacer lo que ellos quieran que haga. Es un lenguaje realmente de imperio: mientras hagas lo que yo quiero, seguirás allí, pero el día que no lo hagas, te quitaré como he quitado a otros".

"En realidad, los Estados Unidos nunca han tenido el objetivo de restaurar la democracia en sus intervenciones militares. Muchas veces ha sido al contrario. Estoy aquí, en Chile, qué mejor sitio para recordar lo que son las intervenciones americanas", concluyó Borrell, en referencia al apoyo que recibió el general Augusto Pinochet para dar el golpe de Estado en 1973.