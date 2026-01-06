China buscará expandir en un 19 % su red de trenes de alta velocidad, la mayor del mundo

Ese medio se hace eco del reciente anuncio del operador nacional, China State Railway Group, en el marco del plan quinquenal que regirá la economía del gigante asiático entre el recién comenzado 2026 y el año 2030.

En el período anterior (2021-2025), la red de alta velocidad creció en un 33 %, pasando de unos 37.900 a unos 50.400 kilómetros, con el sistema ferroviario general sumando un 12,8 % hasta unos 165.000 kilómetros.

Además, la compañía estatal espera finalizar las pruebas operativas y el diseño de trenes capaces de alcanzar los 400 kilómetros por hora (km/h).

Si bien China registra ya un 70 % del total global de vías de alta velocidad, la expansión de este método de transporte también ha elevado las preocupaciones por la deuda asociada y las dificultades de las líneas para conseguir beneficios, por lo que algunos analistas han llamado a frenar la expansión.

