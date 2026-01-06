China endurece controles a exportaciones de uso dual a Japón en plena tensión por Taiwán

El Ministerio de Comercio de China informó hoy en un comunicado de que queda prohibida la exportación a Japón de todos los artículos de uso dual destinados a usuarios militares, fines militares o a cualquier uso que pueda contribuir a reforzar las capacidades militares japonesas.

La decisión entra en vigor desde el momento de su publicación.

Según explicó un portavoz del Ministerio, la medida responde a que dirigentes japoneses realizaron recientemente declaraciones "erróneas" sobre Taiwán, en las que "insinuaron la posibilidad de una intervención militar en el Estrecho", lo que, en palabras de Pekín, constituye una "grave injerencia" en sus asuntos internos y una vulneración del 'principio de una sola China'.

El vocero calificó esas declaraciones de "extremadamente maliciosas" y con "consecuencias profundamente perjudiciales".

El anuncio también precisa que organizaciones o individuos de cualquier país o región que transfieran o faciliten a Japón productos de uso dual originarios de China en violación de la normativa podrán enfrentarse a responsabilidades legales, de acuerdo con la Ley china de Control de Exportaciones.

Las restricciones se producen tras unas declaraciones realizadas el pasado noviembre por la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en las que sugirió que un eventual uso de la fuerza por parte de China sobre Taiwán podría justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa japonesas.

Los productos clasificados por Pekín como de uso dual incluyen, entre otros, componentes de motores aeroespaciales, grafito y determinadas aleaciones de tungsteno.

La decisión se enmarca en un deterioro de las relaciones bilaterales entre China y Japón en las últimas semanas, marcado por intercambios de protestas diplomáticas, fricciones en torno a Taiwán y tensiones recurrentes en el mar de China Oriental, donde ambos países mantienen disputas territoriales.