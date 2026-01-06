CIA consideró que leales a Maduro garantizaban más estabilidad que oposición, según medios

Según fuentes familiarizadas con el asunto citadas por el WSJ, una reciente evaluación de inteligencia presentada a Trump y a un círculo reducido de su Administración concluyó que los leales al Gobierno eran los "mejor posicionados" para liderar un gobierno provisional en Caracas y mantener la estabilidad a corto plazo.

El análisis de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) determinó que figuras clave del chavismo, incluida Rodríguez, que ayer lunes juramentó como mandataria encargada, podrían mantener el orden, mientras que la oposición -liderada por Machado y Edmundo González, ampliamente considerado como el verdadero ganador de las elecciones de 2024 contra Maduro- tendría dificultades para gobernar.

El New York Times añade que, además del informe de inteligencia, la postura de Rubio fue determinante.

El jefe de la diplomacia estadounidense argumentó que respaldar a la oposición podría desestabilizar aún más el país y requerir una presencia militar estadounidense más robusta.

El medio apunta que este giro ha puesto en una situación difícil a los congresistas republicanos de Florida, como Mario Díaz-Balart, quienes se han visto obligados a reiterar su apoyo a Machado.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, fue capturado el pasado 3 de enero junto a su esposa, Cilia Flores, en Caracas tras una intervención militar de Estados Unidos y después fue trasladado a Nueva York.

Maduro y Flores comparecieron este lunes ante un tribunal federal de Nueva York en la primera audiencia del proceso judicial que los acusa de narcotráfico, conspiración y corrupción, cargos de los que se han declarado inocentes.