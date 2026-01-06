Comité de DD.HH. espera acciones inmediatas del Estado ecuatoriano tras medidas de CIDH

En una rueda de prensa, la CDH recordó que solicitaron la medida cautelar, en febrero pasado, debido a un incremento de peticiones de atención médica en la cárcel y por "un sospechoso incremento de muertes derivadas de enfermedades, pero también de desnutrición".

Según Fernando Bastias, de la CDH, las condiciones de vida de los presos "se agravaron a partir de la intervención de Fuerzas Armadas", luego de que las cárceles fueran catalogadas -por decreto- como zonas de seguridad.

Recordó que la función de los militares era la seguridad y la prevención del ingreso de objetos ilícitos, pero "ha ocurrido un desplazamiento administrativo y también operativo en la gestión penitenciaria", situada en Guayaquil.

Al hablar sobre el incremento de muertes en la penitenciaría, Bastias detalló que en enero hubo 17 muertos; en febrero 29; en marzo, abril y mayo 42 cada mes; en junio 49; en julio 90; en agosto 112 y en septiembre 141.

"Aún no tenemos la información oficial de los meses de octubre, noviembre y diciembre, pero sabemos que se duplicó", apuntó al señalar que el Estado no ha explicado las razones de los fallecimientos.

La CIDH consideró que el elevado número de muertes, su incremento sostenido y la falta de información estatal desagregada sobre las causas, sumado a los hallazgos de las visitas judiciales, entre otros pronunciamientos de entidades estatales, evidencian la necesidad de reforzar las medidas adoptadas por el Estado.

Bastias subrayó que el Estado está "en la obligación de cumplir las medidas cautelares dispuestas" por la CIDH y en caso de un eventual incumplimiento, éstas pasarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y "se transformarán en medidas provisionales de protección".

Esperó que no se llegue a ese extremo sino que la medida cautelar sea una herramienta para tomar "decisiones concretas".

La CIDH consideró que los presos de la Penitenciaría, ubicada en la ciudad de Guayaquil, se encuentran en "una situación de gravedad y urgencia, dado que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable".

Por lo que solicitó al Estado que garantice "el acceso a atención médica adecuada y especializada, así como a los tratamientos y medicamentos necesarios, incluyendo la realización inmediata de tamizajes y valoraciones médicas integrales".

Que se asegure "el acceso inmediato a alimentos de calidad en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades nutricionales; así como a agua potable", que reduzca el hacinamiento y que garantice el acceso a abogados y familiares de los presos recluidos en esa prisión.

Además, ha pedido poder realizar una visita a la penitenciaría, "a fin de verificar la puesta en marcha de acciones inmediatas en los términos de la presente resolución".