Corea del Sur probará una nueva ruta comercial en septiembre a través del Ártico

El viaje lo realizará un barco cargado con 3.000 contenedores, que partirá de la localidad surcoreana de Busan hasta Róterdam (Países Bajos), detalló a la prensa el ministro de Océanos en funciones, Kim Sung-bum.

Para llevarlo a cabo, Seúl necesitará la aprobación de Rusia, que controla el transporte de mercancías a través del Ártico, explicó Kim.

La prueba forma parte de un plan del Gobierno surcoreano para revitalizar Busan y otras localidades del sur del país y convertirlas en un centro marítimo mundial, además de lograr vínculos comerciales más eficientes entre Asia y Europa.

Tras el estallido de la guerra en la Franja de Gaza en 2023, los rebeldes hutíes del Yemen efectuaron cientos de ataques contra barcos comerciales en el mar Rojo para dañar económicamente a Israel, lo que obligó a muchas navieras a cancelar su tránsito por el canal de Suez, que conecta Asia y Europa y es una de las vías marítimas más importantes del mundo.

La crisis generó un aumento de los costes de navegación y obligó a muchas navieras a buscar rutas alternativas para evitar la zona, aunque algunas de las principales compañías anunciaron su vuelta a la ruta tras la firma del acuerdo de paz para Gaza en octubre del año pasado.