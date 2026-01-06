Costa reitera la necesidad de garantías de seguridad "sólidas" para Ucrania

"En París, para una reunión clave de la Coalición de la Disposición para reafirmar nuestro apoyo a Ucrania y avanzar en las contribuciones para lograr garantías de seguridad sólidas. Estas garantías son un elemento fundamental de una paz sólida y duradera", dijo en una publicación en la red social X.

También recordó que la Unión Europea (UE) "apoyará a Ucrania en cada paso del camino para garantizar su soberanía, seguridad y prosperidad".

La Coalición de Voluntarios se reúne este martes presencialmente en París, con participación también de Estados Unidos, con el fin de concretar la "convergencia" entre europeos, ucranianos y estadounidenses sobre las garantías de seguridad para Ucrania, incluidas las que darían si Rusia violará un eventual alto el fuego y reanudará la guerra, y concretar así contribuciones.