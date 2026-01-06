Detienen en EE.UU. a un hombre contra el que hay una orden de cárcel en Ecuador

"Para aquellos sufridores que dicen que la Cooperación Internacional no sirve de nada: En un operativo en Minneapolis (EE.UU) llevado a cabo por Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional (Homeland Security) de Estados Unidos, en coordinación con la Policía Nacional del Ecuador, se apresó a Tomás Ernesto Espín Tapia", señaló Reimberg.

El hombre "tiene una orden de captura vigente por asesinato y violación en Ecuador", agregó en su cuenta de la red social X.

"Que les quede claro: ningún delincuente de la calaña que sea tiene escondite, a TODOS los vamos a encontrar y ponerlos donde se merecen: en la cárcel", añadió el ministro, uno de los líderes de la lucha contra la inseguridad en el país andino.

Ecuador está desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra los grupos delincuenciales, los que han sido denominados como "terroristas".

Pese a eso, el país terminó el 2025 con un récord de asesinatos, al contabilizar hasta el 19 de diciembre 8.847 homicidios, según cifras de la Policía, una escalada de violencia sin precedentes que las autoridades atribuyen a la disputa de poder y territorio entre bandas de crimen organizado.