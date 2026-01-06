Dinamarca y Groenlandia piden entrevistarse con Rubio por interés de EEUU en isla ártica

Así lo reveló en la red social Facebook la consejera groenlandesa para Asuntos Exteriores, Vivian Motzfeldt, que habló de una "pronta" reunión y de que en ella estaría presente también el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen.

"Al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, no le ha salido posible reunirse antes con el Gobierno groenlandés, a pesar de que tanto éste como el Gobierno danés han solicitado varias veces una reunión a nivel de ministros de Exteriores", señaló Motzfeldt.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado en numerosas ocasiones en el último año que Estados Unidos "necesita" Groenlandia y ha sugerido que podría explorar opciones para que pase bajo jurisdicción estadounidense, declaraciones que repitió varias veces estos días tras la intervención militar de su país en Venezuela.

Los jefes de Gobierno de España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia y la propia Dinamarca difundieron hoy una declaración conjunta en la que destacaron que Groenlandia "pertenece a su pueblo" y que solo Dinamarca y Groenlandia pueden "decidir" sobre los asuntos que conciernen a ambos territorios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los ministros de Asuntos Exteriores de los cinco países nórdicos hicieron público también hoy un texto defendiendo la soberanía de esta isla ártica y la inviolabilidad de las fronteras.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente autonómico groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, agradeció en un mensaje en la red social Facebook el apoyo de los socios europeos y pidió a Estados Unidos "un diálogo respetuoso a través de los canales diplomáticos y políticos correctos y el uso de los foros existentes que se basan en acuerdos que ya hay".

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, aseguró el lunes que se toma en serio las intenciones de Trump, a la vez que mostró su confianza "en la democracia y en el orden internacional basado en normas", y advirtió de que "si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará, incluida nuestra OTAN y, en consecuencia, la seguridad que ha proporcionado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial".

Groenlandia tiene una población de unos 57.000 habitantes en 2,1 millones de kilómetros cuadrados y depende de los ingresos de la pesca y de la ayuda económica anual de Dinamarca, que cubre cerca de la mitad de su presupuesto.