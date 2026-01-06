Egipto busca con enviado de la ONU una solución a la crisis entre A.Saudí y EAU en Yemen

Durante el encuentro, Abdelaty reafirmó el apoyo de Egipto a la unidad y soberanía del Yemen, así como "la importancia de preservar las instituciones estatales nacionales para salvaguardar los recursos del hermano pueblo yemení" y evitar un deterioro mayor de la situación, informó el portavoz del Ministerio de Exteriores egipcio, Tamim Jalaf.

El jefe de la diplomacia egipcia subrayó la necesidad de intensificar los esfuerzos para consolidar el alto el fuego y reducir las tensiones tras los combates que enfrentaron en los últimos días a grupos yemeníes respaldados por Riad y Abu Dabi por el control de dos estratégicas provincias en el este del Yemen.

Por su parte, el enviado de la ONU repasó los últimos avances en sus esfuerzos y contactos con las partes involucradas, y reconoció el papel de Egipto en el apoyo a la desescalada y para la seguridad y la estabilidad regional.

Esta reunión tuvo lugar después de la llamada entre Abdelaty y el ministro de Exteriores emiratí, Abdala bin Zayed, en la que trataron una salida negociada al citado conflicto y para el que Egipto propone "un diálogo yemení-yemení inclusivo" el cual "preserve la soberanía, la unidad y la integridad territorial del país".

Los comentarios egipcios aluden a los enfrentamientos desatados en los últimos días entre las fuerzas militares denominadas Escudo de la Patria, respaldadas por Riad, para recuperar las provincias yemeníes de Hadramaut y Al Mahra, que en diciembre pasado quedaron bajo control del llamado Consejo de Transición Sureño (CTS), apoyado por EAU.

Ambos grupos eran aliados bajo el paraguas del Gobierno yemení internacionalmente reconocido, si bien el CTS tomó esas dos provincias estratégicas como parte de sus intentos para restaurar el Yemen del Sur, que era un país independiente antes de la unificación con el Norte en 1990.

La actuación del CTS ha generado una crisis entre EAU y Arabia Saudí, y este último bombardeó la semana pasada un cargamento de armas emiratí a los secesionistas en el puerto de Al Mukalla (este del Yemen) y obligó a Emiratos a retirar a sus tropas del territorio yemení.