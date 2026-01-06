El Banco Central argentino vuelve a comprar dólares e incrementa sus reservas

Según informaron fuentes oficiales, el Banco Central compró este martes en la plaza cambiaria 83 millones de dólares.

Se trata de la segunda compra de divisas desde que el pasado viernes Argentina estrenó una nueva fase en el programa monetario diseñado por el Gobierno del ultraliberal Javier Milei, que incluye cambios en el esquema de intervención cambiaria entre bandas y la decisión del Banco Central de comprar más divisas para incrementar las reservas monetarias.

Este lunes, la autoridad monetaria ya había adquirido 21 millones de dólares.

Tras la nueva compra de este martes, las reservas internacionales brutas del Banco Central argentino cerraron la jornada en 44.187 millones de dólares, lo que supone un aumento en 787 millones respecto al cierre del lunes.

Analistas del mercado señalan que esa diferencia se explica, además de por la compra de divisas, por el ingreso de unos 700 millones de dólares que el Tesoro argentino embolsó por la privatización de las centrales hidroeléctricas de la región del Comahue, en el suroeste del país.

La nueva fase del programa monetario puesta en marcha la semana pasada tiene como meta que la tasa de inflación en Argentina -que fue del 31,4 % interanual en noviembre pasado- converja con los niveles internacionales de inflación y, a la par, que el Banco Central sume reservas monetarias.

A pesar de que las reservas brutas superaron este martes los 44.000 millones de dólares, consultores privados calculan que las reservas netas son negativas en unos 15.000 millones de dólares, muy lejos de las metas asumidas ante el Fondo Monetario Internacional en el acuerdo de facilidades extendidas firmado en abril pasado.

Como parte de la nueva fase iniciada el viernes último, el Banco Central prevé llevar adelante un programa de acumulación de reservas que podría implicar compras de divisas por 10.000 millones de dólares en 2026.

Ese cálculo del Banco Central presupone un aumento de la base monetaria desde el equivalente al 4,2 % del PIB en la actualidad a un 4,8 % del PIB para diciembre de 2026.

Según la autoridad monetaria, un aumento adicional de la demanda de dinero equivalente al 1 % del PBI podría llevar las compras de reservas a 17.000 millones de dólares en 2026.