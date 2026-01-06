El déficit fiscal de Paraguay cerró 2025 en el 2 % del PIB

El desempeño del año pasado es inferior al déficit de 2,5 % observado en 2024, indicó el despacho de Economía y Finanzas en un comunicado que menciona datos del Informe de Situación Financiera de la Administración Central.

El ministerio explicó el resultado de 2025 por el "crecimiento moderado de los ingresos tributarios, junto con una disminución de los ingresos no tributarios y la contención de los gastos no prioritarios".

Por su parte, el déficit primario, que muestra la diferencia entre los ingresos del Estado y sus gastos, sin contar el pago de intereses de la deuda pública, se ubicó en 2025 en el 0,1 % del PIB, según la fuente.

El año pasado los ingresos totales crecieron un 4,5 %, impulsados por la recaudación tributaria, que aumentó un 8,6 %, mientras que los ingresos no tributarios cayeron un 7,9 %, debido a menores rentas provenientes de las hidroeléctricas binacionales de Itaipú y Yacyretá.

Por el lado del gasto, el incremento en 2025 fue de 3,4 %, añadió el ministerio.

El 56,6 % de los salarios del sector público se financiaron con ingresos tributarios y las prestaciones sociales registraron un aumento de 14,7 %, detalló.

Además, la institución destacó que la inversión pública ascendió a 5.764 mil millones de guaraníes (unos 767 millones de dólares), que representan el 1,6 % del PIB.

A esto se sumó una asignación de alrededor de 254 millones de dólares por parte de Itaipú, la central compartida entre Paraguay y Brasil, que se destinaron a obras de infraestructura pública.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, sancionó el 31 de diciembre pasado un presupuesto general de la nación de 2026 con un déficit estimado en 1,5 % del PIB, lo que implicaría que el país retorne a lo previsto en la Ley de Responsabilidad Fiscal, que fija en ese porcentaje el tope máximo del faltante en las cuentas del Estado.