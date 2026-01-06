El mayor apagón de este martes en Cuba dejará a la vez sin corriente al 54 % del país

De tal forma, y después de que en los últimos días del año pasado se registraran cortes menores en relación con los que sufrió el país en 2025, la isla vuelve a la tendencia de tasas por encima del 50 % -y que en su peor momento llegó al 62 %- que marcó buena parte del año recién concluido.

La isla ha llegado a esta situación crítica por la confluencia de dos factores principales: la falta de divisas del Estado cubano para adquirir en el exterior suficiente petróleo y el estado precario de sus obsoletas centrales termoeléctricas.

A lo anterior se le suma la incertidumbre tras los ataques estadounidenses que llevaron a la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, el principal país proveedor de combustible de La Habana.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, calcula para el horario de mayor demanda de la jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.533 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.300 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.767 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.797 MW.

Actualmente, siete de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Esta fuente de energía aporta en torno al 40 % del mix energético en Cuba.

Asimismo, 97 centrales de generación distribuida (motores) no están operando por falta de combustible (diésel y fueloil).

Expertos independientes señalan que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959. Varios cálculos independientes estiman que serían precios entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de “asfixia energética”.

Los prolongados apagones diarios lastran la economía, que se ha contraído un 11 % en los pasados cinco años y este ejercicio cerrará también en negativo. También han sido el detonante de las principales protestas de los últimos cinco años.