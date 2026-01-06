El papa clausura el Jubileo al cerrar la Puerta Santa del Vaticano

El pontífice procesionó por el atrio del templo vaticano y, tras permanecer unos instantes orando en silencio y arrodillado ante la Puerta Santa, la cerró él mismo a las 9.41 horas locales (8.41 GMT).

Con este rito termina un evento que la iglesia católica organiza aproximadamente cada cuarto de siglo para ofrecer la indulgencia a los peregrinos de todo el mundo que lleguen a Roma.

"Con ánimo grato cerramos esta Puerta Santa cruzada por una multitud de fieles, seguros de que el Buen Pastor siempre tiene abiertas las puertas de su corazón para acogernos cada vez que nos sintamos cansados y oprimidos", había proclamado antes de cerrarla.

Este Jubileo de la Esperanza fue instituido el 24 de diciembre de 2024 por el papa Francisco pero, tras su muerte en abril, ha tenido que ser concluido por su sucesor León XIV, una particularidad inédita desde el año 1700.

El acto en el atrio de San Pedro, de gran valor solemne, contó con la presencia del presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, así como de cardenales, obispos, miembros de la Curia, clérigos y religiosas y fieles.

Tras el cierre de la Puerta, León XIV encabezó una procesión hasta el interior de la basílica para la misa de la Epifanía, con la que pondrá fin a su primera Navidad como pontífice.

A lo largo de todo este Año Santo, más de 33,4 millones de fieles han peregrinado a Roma, siendo los más numerosos los italianos, los estadounidenses y los españoles, según cifras de la Santa Sede.

En los días anteriores también se cerraron las Puertas de las otras tres basílicas papales de Roma, San Juan de Letrán, Santa María La Mayor y San Pablo Extramuros, y otra abierta como señal de esperanza por orden de Francisco en la cárcel romana de Rebibbia.

El Jubileo, un tiempo dedicado al perdón cuyos orígenes se remontan a la tradición judía, fue adoptado por la iglesia católica en el año 1300 y, desde el siglo XIV, se convocan aproximadamente cada 25 años en su versión ordinaria. El último de este tipo fue el del 2000 con Juan Pablo II.

No obstante también se pueden celebrar en momentos "extraordinarios" como el de la Misericordia de Francisco en el año 2015 o el que podría ser convocado en el año 2033 para conmemorar los dos milenios de la muerte de Jesús de Nazaret.

Tras el cierre solemne por parte del papa de la Puerta Santa del templo vaticano, posteriormente se procederá presumiblemente a su tapiado para que permanezca cerrada hasta un nuevo Jubileo.

El Jubileo también ha alterado la vida en Roma, tanto durante sus preparativos como en su transcurso, con numerosas obras para embellecer la ciudad y frecuentes y amplios protocolos de seguridad.

El jefe de la Policía de Roma Roberto Massucci, ha declarado este martes que en las operaciones para supervisar los actos de este Año Santo se han desplegado más de 70.000 agentes.