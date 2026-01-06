El presidente de Perú anuncia que se mantendrá el estado de emergencia en Lima y el Callao

El gobernante declaró a periodistas que esta medida "es un mecanismo que te permite combatir con mayor rapidez cualquier tipo de incidencia" delictiva y remarcó que las restricciones que se imponen "son muy puntuales, específicas".

El estado de emergencia, que ya fue ampliado por 30 días el pasado 20 de diciembre, entrega el control del orden interno a la Policía, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y restringe los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

Tras asegurar que la medida se prolongará por "el tiempo que sea necesario", Jerí manifestó que "permitirá progresivamente recuperar índices de tranquilidad y seguridad" en la capital peruana.

El mandatario visitó la vivienda del alcalde del distrito limeño de Carabayllo, Pablo Mendoza, donde el pasado lunes se denunció que desconocidos dejaron una granada de guerra, en la que fue la quinta amenaza que recibe de presuntas organizaciones criminales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Jerí, quien estuvo acompañado por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y por el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, ofreció el respaldo de su gobierno a Mendoza y coordinó la implementación de mayores medidas de seguridad para el alcalde.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde el inicio del estado de emergencia, en octubre pasado, el jefe de Estado ha participado junto con sus ministros en una serie de operativos policiales, incluidas varios registros e intervenciones en prisiones, desde donde las autoridades aseguran que se coordinan gran parte de los delitos que se cometen, como la extorsión y el sicariato.

A pesar de las medidas de las autoridades, estos delitos han continuado durante los últimos meses en Lima y el Callao, principalmente contra trabajadores del transporte público, pequeños comerciantes y empresas vinculadas con la construcción.

El Gobierno que preside Jerí hasta julio próximo ha señalado que su principal tarea será la lucha contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad, que es la principal exigencia de los peruanos, además de mantener la estabilidad económica y asegurar la transparencia de las elecciones generales que se celebrarán en abril próximo.