Embraer entregó 244 aviones en 2025, un 18,4 % más que en 2024

La empresa líder mundial en el segmento de aviones para vuelos regionales entregó el año pasado 78 aeronaves comerciales, 155 ejecutivas y 11 militares.

El número de aeronaves ejecutivas que salieron de sus fábricas subió desde 130 en 2024 hasta 155 en 2025, con lo que superó por poco las expectativas de la empresa, que preveía terminar el año con entre 145 y 155 aviones despachados.

Entre los ejecutivos el más destacado fue el modelo Phenom 300, el avión ligero más rápido en producción y que la empresa describe como líder del mercado durante 13 años consecutivos, de los que se entregaron 72 aparatos en 2025 frente a los 65 de 2024.

En cuanto a los aviones comerciales, el número de aparatos entregados se elevó desde 73 en 2024 hasta 78 en 2025, principalmente del modelo E195-E2, su mayor avión (hasta 146 pasajeros), de los que entregó 38 unidades.

La empresa preveía para este año la entrega de entre 77 y 85 aeronaves comerciales, por lo que también cumplió la meta.

En cuanto a los aviones militares, la empresa entregó el año pasado 11 unidades (tres del carguero KC-390 y ocho del avión de combate A-29 Súper Tucano), casi cuatro veces los tres entregados en 2024.