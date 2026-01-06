España ve la acción militar de EE.UU. en Venezuela como un precedente preocupante

La observadora permanente de España ante la OEA, Carmen Montón, aseguró que lo acontecido en Caracas pone en riesgo "la paz y la seguridad regional" y recordó que los recursos naturales del país "son parte de su soberanía".

Montón recordó que el Gobierno español se unió a Colombia, Brasil o México en un comunicado de rechazo a la acción militar unilateral de Estados Unidos en territorio venezolano que terminó con la captura de Maduro y su trasladado a una prisión federal de Nueva York.

"La democracia y la paz no pueden venir de un acto de fuerza, solo pueden suceder a partir de un dialogo extenso entre el pueblo venezolano", puntualizó Montón.

Durante la sesión extraordinaria de la OEA, los representantes de Colombia, México, Brasil y Chile rechazaron la intervención de Estados Unidos al considerar que es un acto que pone en riesgo la soberanía regional.

Después de la captura de Maduro, el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una advertencia directa al presidente colombiano, Gustavo Petro, y amenazó con llevar a cabo una operación similar contra su país y también insistió en que hay que hacer "algo" con México y en que ha ofrecido en numerosas ocasiones apoyo militar a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, para combatir al narco.