Exfiscal que investigó a Trump por asalto al Capitolio está convencido de su culpabilidad

Los republicanos al frente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes convocaron el 17 diciembre a Smith, que fue nombrado en 2022 para investigar el ataque al Capitolio y también las acusaciones de que Trump se llevó material clasificado a su residencia privada de Florida, para investigar lo que consideraban el uso de la justicia como un arma para atacar al actual presidente.

Smith declaró durante unas ocho horas ante el Comité, y los republicanos de la Cámara Baja decidieron publicar la transcripción, de más de 300 páginas, el 31 de diciembre, fecha que según algunos analistas se habría elegido adrede para que el contenido pasara desapercibido para los medios ante lo nocivos que son algunos de los comentarios del exfiscal para con Trump.

El fiscal especial abandonó ambos casos después de que el Trump fuera reelegido para un segundo mandato con base en los fallos de las cortes que impedían el enjuiciamiento de un presidente en ejercicio.

La transcripción de la declaración de Smith muestra que los republicanos, bajo instrucciones de Trump, lo acribillaron a preguntas con la esperanza de que dejara caer algo que permitiera al Departamento de Justicia ir tras él.

"No me cabe duda de que el presidente (Trump) quiere vengarse de mí”, dijo Smith en un momento dado.

Hace hoy cinco años, Trump ofreció un discurso para decenas de miles de personas en Washington e instó a la muchedumbre a ir al cercano Capitolio, donde los legisladores debían validar los votos electorales y confirmar la victoria de Joe Biden en las presidenciales de noviembre de 2020, para protestar por lo que aún hoy considera un flagrante fraude electoral que le impidió cumplir dos mandatos consecutivos.

La multitud marchó entonces al legislativo, donde algo más de 2.000 personas arremetieron contra las barreras policiales y lograron entrar dentro del edificio, culminando así el episodio más negro de la democracia parlamentaria en EE.UU.

"Nuestra investigación arrojó pruebas más allá de toda duda razonable de que el presidente Trump participó en un plan criminal para anular los resultados de las elecciones de 2020 e impedir la transferencia legal del poder".

Smith también consideró que un tuit publicado por Trump el 6 de enero de 2021, en el que atacaba a su entonces vicepresidente, Mike Pence, por no apoyar sus teorías sobre elecciones fraudulentas, "sin duda" exacerbó el peligro que corrió la vida del propio Pence, que se encontraba dentro del Capitolio cuando comenzó el asalto.

El exfiscal especial se mostró además convencido de que un jurado habría condenado a Trump si la causa por el asalto multitudinario hubiera llegado a juicio.

Durante el interrogatorio Smith refutó enérgicamente las afirmaciones de que su trabajo estaba contaminado por la política y aseguró que nunca se comunicó con Joe Biden, que fue presidente entre 2021 y 2025, ni con el personal de la Casa Blanca antes ni durante su investigación.