Felipe VI destaca el compromiso de España con el orden global basado en normas

Felipe VI intervino con motivo de la celebración anual la Pascua Militar, en presencia de los ministros de Defensa, Margarita Robles, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y los más altos mandos de los ejércitos.

Sin mencionar la reciente operación militar de EE.UU., subrayó que, ante los múltiples conflictos bélicos y crisis y la "amenaza" que llega al corazón de Europa, lo valioso que es contar con unas Fuerzas Armadas con alto grado de formación y adiestramiento y unos recursos humanos y materiales que estén a la altura de los desafíos.

El monarca agradeció a los destacamentos militares españoles desplegados en el extranjero por su profesionalidad y entrega "a la causa de buscar y mantener la paz y la estabilidad en un tiempo geoestratégico tan complejo" como el actual.

Indicó que España ha seguido dando prueba de su compromiso firme e inequívoco con la seguridad internacional con el refuerzo del flanco este de la OTAN, el despliegue de efectivos en Letonia, Eslovaquia y Rumanía; la misión del Líbano, Bosnia, Somalia, República Centroafricana o Mozambique; además de la operación Atalanta o en Irak; y de continuar con el apoyo a Ucrania, formando militares y proporcionando medios para su defensa.

La Pascua Militar es una tradición que instauró Carlos III como felicitación al Ejército después de que España recuperara la localidad de Mahón (isla mediterránea de Menorca) del poder de los británicos el 6 de enero de 1782.