Fuerza Armada venezolana rinde homenaje en funeral a 24 soldados muertos en ataque de EEUU

La FANB publicó este martes en la red social Instagram un video de la ceremonia, en la que se destacó que, a pesar del ataque ejecutado "desproporcionadamente" en "volumen de fuego, en tecnología y en precisión quirúrgica", estos uniformados fallecidos "jamás se doblegaron".

"Con el corazón henchido de orgullo y la mirada puesta en nuestra bandera, la gran familia militar rinde el más alto honor a los soldados que, con valentía inquebrantable, realizaron el sacrificio supremo en defensa de nuestra patria", expresó la Fuerza Armada, que se solidarizó con los familiares.

Al menos 24 soldados fallecieron en los ataques que fuerzas estadounidenses lanzaron en distintos puntos de Caracas y de tres estados cercanos a la capital, según el Ejército venezolano, uno de los componentes de la FANB, además de la Aviación Militar, la Guardia Nacional, la Armada y la Milicia.

El fiscal general, Tarek William Saab, anunció este martes la designación de tres funcionarios para investigar las que estima que son "decenas" de muertes, tanto de civiles como de militares, un número que, según el funcionario, aún contabilizan.

El domingo, Cuba informó de que 32 de sus militares destinados en Venezuela murieron en "acciones combativas" durante el ataque estadounidense en territorio venezolano.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, explicó en redes sociales que los militares de su país "cumplían misiones" en Caracas a "solicitud de órganos homólogos de ese país", sin más detalles.

Poco antes del anuncio de La Habana, el presidente estadounidense, Donald Trump, había asegurado que "muchos en el otro bando" fallecieron en la operación para capturar a Maduro, incluidos "muchos cubanos" que lo protegían.

Fuentes venezolanas citadas por The New York Times revelaron que murieron 80 personas en la operación en Venezuela, mientras que funcionarios de Washington dijeron que media docena de soldados estadounidenses resultaron heridos, aunque Trump no quiso confirmar las cifras.

Este lunes, una docena de personas despidió a Rosa Elena González, de 80 años y residente en el estado La Guaira, cercano a Caracas, quien falleció durante los ataques.