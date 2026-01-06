FundéuRAE: «sorprender», uso de los pronombres

Si el sujeto designa una persona u otro ser animado, pero no causa la sorpresa voluntariamente, es normal usar “le(s)”: “Aunque no era su intención, logró sorprenderles con lo que había escogido para ellos”.

Si el sujeto designa una persona u otro ser animado y causa la sorpresa voluntariamente, lo habitual es utilizar “lo(s)/la(s)”: “Tenía planeado sorprenderlo con el juguete más deseado”.

Si el sujeto no designa una persona u otro ser animado, se suele emplear “le(s)”: “A la niña le sorprenden los regalos”. Esto es más frecuente si el sujeto aparece detrás del verbo, mientras que es más usual el uso de “lo(s)/la(s)” si el sujeto aparece delante: “Los regalos la han sorprendido”.

Cabe señalar que en algunos lugares, como Argentina, se prefieren los pronombres “lo(s)” y “la(s)” en todos los contextos anteriores para el verbo “sorprender”, de acuerdo con la segunda edición del “Diccionario panhispánico de dudas”. Estos mismos pronombres también son adecuados si “sorprender” se usa para hablar de que se pilla desprevenido a alguien o se le descubre en una situación (“La han sorprendido tomando aún más chocolate”).

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.