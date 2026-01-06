Gobierno argentino designa nuevo titular de ANMAT tras escándalo del fentanilo contaminado

La medida fue oficializada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, que puso fin a la gestión de Bisio, quien dirigía el organismo desde 2023 y se vio alcanzada en 2025 por la causa que investiga la presunta muerte de al menos 124 pacientes en distintos hospitales del país.

En la renuncia, Bisio alegó “razones personales” y esbozó que había sido un año “intenso” y “agotador”, según publicó el diario Clarín.

La exfuncionaria quedó bajo la lupa judicial luego de que en septiembre se conociera que en enero de 2025 había mantenido una reunión con representantes de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo -productores y distribuidores del fentanilo contaminado-, cuatro meses antes de que se registraran los primeros fallecimientos, sin informar ese encuentro a las autoridades del Ministerio de Salud.

En reemplazo de Bisio fue designado Luis Eduardo Fontana, médico cirujano egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con más de 30 años de experiencia en gestión dentro del sistema privado de salud, principalmente en OSDE, compañía de seguros de salud, donde ocupó cargos como gerente médico, director médico de servicios asistenciales y director general.

Desde el ministerio de Salud, al mando de Mario Lugones, informaron en un comunicado que el objetivo de la designación es "continuar trabajando por una ANMAT más ágil, profesional y eficiente, que garantice controles efectivos y la seguridad, calidad y eficacia de los productos bajo su competencia, con las personas y el sistema de salud en el centro".

La causa judicial por el fentanilo contaminado se inició el 12 de mayo de 2025, después de que el Hospital Italiano de la ciudad bonaerense de La Plata reportara un brote de infecciones intrahospitalarias que no respondían a causas habituales.

El fentanilo, un potente opiáceo sintético, usado como analgésico y anestésico, fue administrado a pacientes en unidades de cuidados intensivos (UCI) de al menos una veintena de centros médicos en distintos puntos del país.

Estudios posteriores del estatal Instituto Malbrán, se confirmó que las bacterias aisladas en las muestras tomadas a los pacientes infectados coincidían genómicamente con las que fueron detectadas en las ampollas de fentanilo incautadas en Laboratorio Ramallo y HLB Pharma, empresas propiedad de Ariel García Furfaro, detenido por la justicia el pasado 20 de agosto.