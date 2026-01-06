Gobierno de Ecuador destaca la bajada de riesgo país y el alza en reservas internacionales

El Ministerio de Economía y Finanzas señaló que la actual prima de riesgo representa una reducción de 1.448 puntos, desde la reelección del presidente Daniel Noboa en abril de 2025.

"Menos riesgo país significa más acceso a financiamiento, más inversión y más estabilidad económica", recordó en un comunicado.

El índice 'riesgo país' mide el sobreprecio que paga el Estado para financiarse en los mercados internacionales respecto al bono soberano de Estados Unidos a 10 años de plazo.

Por otro lado, a diciembre de 2025, las reservas internacionales del Ecuador se ubicaron en 9.795 millones de dólares, 2.895 millones de dólares más que diciembre de 2024.

"Este indicador es importante porque es el respaldo para los pagos del país, garantizan la liquidez del sistema financiero, generan confianza nacional e internacional, respalda los depósitos del público y empresas, y garantiza el funcionamiento del sistema de dolarización", apuntó.

El Ministerio sostuvo que el Gobierno de Noboa "ha generado confianza internacional y dinamismo productivo".