Guyana suspende las operaciones de más de 100 mineros brasileños

En un breve comunicado publicado este martes, la Comisión de Geología y Minas de Guyana (GGMC, por sus siglas en inglés) indicó que también suspendió el permiso de operación de los mineros y cualquier autorización relacionada.

"Dicha suspensión entra en vigor de inmediato y permanecerá vigente a la espera de que las personas afectadas se comuniquen con la Comisión y cumplan a satisfacción los requisitos de esta", agregó la GGMC.

El fin de semana pasado, la Unidad de Cumplimiento del Ministerio de Recursos Naturales de Guyana llevó a cabo operaciones conjuntas con la GGMC y la Fuerza de Policía.

Durante estas operaciones, se procesó a varias personas indocumentadas, se incautó oro y se completó con éxito la verificación de personas de interés, informó el Ministerio en un comunicado.

"Esta iniciativa forma parte de nuestros esfuerzos continuos para combatir la minería ilegal y el comercio de metales preciosos en nuestro país", explicó la nota.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, advirtió de que los mineros de oro que no declaren su producción enfrentarán consecuencias inmediatas, como la cancelación del registro, el enjuiciamiento y la posible expulsión.

Guyana se fijó como objetivo para 2025 la producción de 500.000 onzas de oro y adoptó medidas para garantizar que todos los mineros cumplan plenamente con su obligación de declarar todo el oro producido.