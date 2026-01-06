Hallan fusiles y subametralladora en operativo contra minería ilegal en el sur de Ecuador

En la intervención realizada en el sector La Chonta, en el municipio Pucará, se capturó a ocho personas y se desmantelaron dos campamentos de minería ilegal que operaban con resguardo armado, indicó.

Entre las 'armas de guerra' halladas en el sitio figuran un fusil FAL sin serie, un fusil de precisión tipo carabina calibre .12, una subametralladora sin serie, cinco fusiles R15 -cuatro con serie y uno sin identificación- y una pistola Glock 17.

Además, se decomisaron ocho alimentadoras para fusil FAL y diecinueve para fusil R15, así como catorce radios de comunicación, y más de 1.300 municiones de distinto calibre, entre otros.

"Durante la operación se detectaron comunicaciones que alertaban sobre la intención de estos grupos delictivos de reagruparse y tomar control en ese sector tras las capturas, por lo que de inmediato se dispuso un contingente militar que resguarda la zona y a la comunidad, con el objetivo de mantener la tranquilidad", indicó el Ministerio.

Estas acciones -anotó- buscan reducir la violencia y quitarle a las estructuras criminales su principal fuente de financiación: la minería ilegal.

Ecuador está desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra los grupos delincuenciales, los que han sido denominados como "terroristas".

Pese a eso, el país terminó el 2025 con un récord de asesinatos, al contabilizar hasta el 19 de diciembre 8.847 homicidios, según cifras de la Policía, una escalada de violencia sin precedentes que las autoridades atribuyen a la disputa de poder y territorio entre bandas de crimen organizado.