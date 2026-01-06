Indonesia zarpa con la esperanza de encontrar al último español desaparecido por naufragio

"Tenemos la esperanza de que podamos encontrarlos y completar la misión", declaró a EFE Dimas, uno de los rescatistas antes de partir desde el puerto de Labuan Bajo, desde donde se coordina parte del operativo.

El dispositivo abarca hoy, entre otras zonas, las aguas del norte de la isla de Serai, donde la semana pasada se encontraron dos cuerpos -el de una niña y el de un adulto-, y el norte de Rinca, donde ayer se encontró a un niño y el casco del barco hundido.

El cuerpo de la tercera víctima fue encontrado junto al barco siniestrado a unas 7,48 millas náuticas (unos 14 kilómetros) de la última localización de la embarcación antes de hundirse, mientras que los otros dos fallecidos fueron hallados a una distancia menor (entre 1 y 2 kilómetros) del punto del accidente inicial.

Este miércoles, en la decimotercera jornada del amplio despliegue, concluye la segunda extensión anunciada por las autoridades indonesias el domingo, tras encontrar los restos de un segundo español.

De no lograr resultado esta última jornada, las autoridades tienen previsto reunirse esta tarde para analizar los datos y decidir si suspender o ampliar, por tercera ocasión, la misión.

El barco turístico KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre (12:30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo.

La última localización conocida de la nave se encuentra entre las islas de Padar y Rinca, una zona conocida por sus fuertes corrientes submarinas.

A bordo viajaban 11 personas, incluida una familia de españoles conformada por dos adultos y cuatro menores, de la cual dos fueron rescatados -una mujer y una niña- junto a los cuatro miembros de la tripulación y un guía local.

Las víctimas mortales son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y una hija de su esposa, Andrea Ortuño, quien fue rescatada tras el accidente junto a otra de sus hijas.

El cuerpo encontrado ayer pertenece al de un menor español, según confirmó la Policía, mientras que también falta por localizar a otro niño.