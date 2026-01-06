Inversión extranjera directa en Costa Rica creció un 4,5 % en el tercer trimestre de 2025

El informe de Procomer indica que, según los datos más recientes disponibles, el sector de la manufactura continúa siendo el motor de la IED, con 2.856 millones de dólares, lo que equivale a más del 80 % del total recibido al tercer trimestre del 2025.

"En un entorno marcado por la cautela, los ajustes financieros y la reconfiguración de cadenas de valor, que Costa Rica obtenga flujos positivos refleja que su propuesta de valor es resiliente, sin embargo, aún persisten retos de competitividad por los cuales debemos seguir trabajando", afirmó la gerente general de Procomer, Laura López.

De igual forma aseguró que "nuestro reto es seguir generando condiciones para que las empresas reinviertan, se expandan y encuentren en Costa Rica un socio confiable para el largo plazo".

Por régimen, la zona franca concentró el 64,9 % de la IED recibida por el país centroamericano, seguida por las empresas del régimen definitivo (fuera de zona franca) con un 14,5 %, el turismo (8 %) y el sector inmobiliario (7,8 %).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según los datos de Procomer, durante el 2025, Costa Rica atrajo al menos 55 nuevos proyectos de IED, 25 de ellos de orígenes diferentes a Estados Unidos, principal fuente de inversión en el país centroamericano, entre ellos: México, Países Bajos y España.