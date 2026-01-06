Irán advierte de una respuesta “firme y decisiva” ante amenazas de EE.UU. e Israel

“Cualquier agresión contra los intereses nacionales, injerencia en los asuntos internos o acción contra la estabilidad de Irán será respondida de forma proporcional, específica y decisiva”, advirtió el Consejo en un comunicado recogido por la agencia ISNA.

El organismo iraní condenó la intensificación del lenguaje amenazante y las declaraciones “intervencionistas” contra Irán, y subrayó que la seguridad, la independencia y la integridad territorial del país constituyen una “línea roja infranqueable”.

Esta advertencia llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara el domingo que sigue de cerca la evolución de los acontecimientos en Irán y alertara de que la República Islámica sería “golpeada muy duramente” por Estados Unidos si mueren más manifestantes.

“Si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado, creo que Estados Unidos va a responder con mucha dureza”, dijo el mandatario, que la semana pasada ya había amenazado con intervenir si Irán “mata violentamente a manifestantes pacíficos”.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró el lunes que Israel es “solidario con la lucha del pueblo iraní y con sus aspiraciones a la libertad y a la justicia”, y consideró que “es perfectamente posible que nos encontremos en un momento en el que el pueblo iraní tome su destino en sus manos”.

En respuesta, el Consejo de Defensa iraní afirmó que, en el marco del derecho a la legítima defensa, Teherán no se limita a responder tras un ataque, sino que considera las “señales objetivas de amenaza” como parte de la ecuación de seguridad.

“El uso reiterado de un lenguaje de amenaza que va más allá de una postura meramente verbal puede interpretarse como un comportamiento hostil”, señaló.

Las declaraciones del Consejo de Defensa refuerzan la postura expresada el lunes por el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, quien acusó a Estados Unidos e Israel de interferir en los asuntos internos del país y de aprovechar las protestas para aumentar la presión contra Teherán.

“Las declaraciones del primer ministro israelí y de funcionarios radicales de Estados Unidos sobre los asuntos internos de Irán no son más que una incitación a la violencia, el terrorismo y el asesinato”, denunció el portavoz.

Irán ha sido escenario de protestas ciudadanas desde el 28 de diciembre, las cuales se han transformado de reivindicaciones económicas a demandas políticas, e incluso han llegado a pedir el fin de la República Islámica.

Las autoridades iraníes han tachado de alborotadores y “actores de enemigos” a quienes corean consignas antigubernamentales y han ordenado mano dura en su contra.

Hasta ahora, al menos 29 manifestantes han perdido la vida y 1.203 han sido detenidos, según datos de la ONG opositora iraní HRANA, con sede en Estados Unidos.