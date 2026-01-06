Israel asegura que continuará senda de diálogo con Siria para "promover objetivos comunes"

Las dos delegaciones, que contaron con la intermediación de los enviados especiales estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, persiguen ahora el objetivo de avanzar hacia un acuerdo de seguridad conjunto que apacigüe sus relaciones diplomáticas, después de diversos ataques israelíes en territorio sirio semanas atrás.

"Tras varios meses, el diálogo diplomático entre Israel y Siria se reanudó con el respaldo y apoyo de Estados Unidos. El diálogo se enmarcó en la visión del presidente (de Estados Unidos, Donald) Trump para promover la paz en Oriente Medio", indicó la Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un comunicado.

Y añadió que durante la reunión "Israel enfatizó la importancia de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y prevenir amenazas a sus fronteras".

Además, según la nota, Israel reiteró su "compromiso" para fomentar "la cooperación económica en beneficio de ambos países".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El secretario militar del primer ministro de Israel, Roman Gofman, y el asesor de Seguridad Nacional, Gil Reich, asistieron a la reunión, según el medio israelí Haaretz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Siria había confirmado ayer que una delegación encabezada por el ministro de Exteriores, Asad al Shaibani, participaría en París en una nueva ronda de negociaciones con la parte israelí para abordar la retirada de las fuerzas israelíes de posiciones ocupadas en Siria.

La agencia estatal de noticias siria SANA, que citó a una fuente gubernamental, aseguraba ayer que "la reanudación de estas negociaciones reafirma el compromiso inquebrantable de Siria de restaurar sus derechos nacionales innegociables".

Asimismo, la fuente señalaba que las conversaciones, en las que también participa el jefe de la Inteligencia siria, Husein al Salama, se centran principalmente en "reactivar el Acuerdo de Separación de 1974", que garantiza "la retirada de las fuerzas israelíes a sus posiciones anteriores al 8 de diciembre de 2014".

El Acuerdo de Separación de 1974 es un tratado entre Israel y Siria firmado tras la Guerra de Yom Kipur de octubre de 1973, y que estableció una zona desmilitarizada de unos 80 kilómetros en los Altos del Golán y creó la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación (FNUOS)

Esta es la quinta ronda de conversaciones entre Israel y Siria, la primera reunión de este tipo en casi dos meses, que llega tras encuentro de Netanyahu y Trump la semana pasada en Washington.

Trump expresó en varias ocasiones la necesidad que Israel "mantenga un diálogo sólido y sincero con Siria, y que no ocurra nada que interfiera en la evolución" del país árabe "hacia un Estado próspero".

Tras la renuncia del ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, quien dirigió las rondas anteriores, Netanyahu designó al embajador de Israel en Estados Unidos, Yehiel Leiter, al frente del equipo israelí.

El Ejército israelí continúa desplegado en la que denomina "zona de amortiguación" en el lado sirio de los Altos del Golán (Israel ya ocupa una parte de ellos desde 1967, que se anexionó en 1981), después de que Netanyahu confirmase que las tropas permanecerán allí durante "un período de tiempo indeterminado".

Tras la caída del régimen del presidente sirio, Bachar al Asad, el 8 de diciembre de 2024, el Ejército israelí tomó además el control de la parte siria del Monte Hermón, dentro de la zona desmilitarizada del sur del país, un movimiento que fue criticado por parte de la comunidad internacional, que lo consideró una violación del acuerdo territorial entre Israel y Siria firmado en 1974.