Israel ha matado a 424 palestinos en Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego

El ministerio informó de que los hospitales de la Franja recibieron ayer los cuerpos de dos fallecidos y diez heridos.

Además, agregó Sanidad, el total de heridos desde que la tregua entre Israel y Hamás entrase en vigor el pasado 10 de octubre asciende a 1.199.

Israel continúa controlando el 54 % de la Franja de Gaza, después de que sus tropas se replegaran a la denominada ‘línea amarilla’, donde siguen disparando casi a diario contra palestinos que el Ejército alega se acercan demasiado.

Gran parte de la población gazatí desconoce las demarcaciones y se aproximan a esta nueva frontera intentando regresar a sus hogares o en búsqueda de comida.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, los equipos de rescate de la Defensa Civil han recuperado 685 cuerpos sin vida entre las toneladas de escombros de una Franja devastada, en la que más del 80 % de sus edificios han sido completamente destruidos o dañados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las autoridades palestinas insisten en que todavía hay miles de cuerpos atrapados entre las ruinas y que las tareas de rescate son limitadas, debido a la escasez de recursos como maquinaria pesada y combustible.

En total, desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023, un total de 71.391 palestinos han muerto en ataques israelíes y 171.279 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida, según los datos compartidos por Sanidad.