Israel mantiene detenidos a 1.287 gazatíes sin juicio penal ordinario

PCATI, que ha utilizado datos oficiales del Gobierno israelí para su recuento, se refiere a la 'Ley de Encarcelamiento de Combatientes Ilegales', que regula la detención de supuestos milicianos palestinos.

Israel creó esta "categoría legal" inexistente en el derecho internacional con la que niega a palestinos sus derechos como prisioneros de guerra. La última enmienda de esta ley contempla 25 días de plazo para emitir una orden de detención permanente, 40 días para su revisión judicial y 25 sin comunicación de los reos con sus abogados.

"Los expedientes indican que los arrestos han continuado a pesar de la tregua (del 10 de octubre en Gaza) y que se han ampliado las facultades de detención de emergencia, lo que permite el encarcelamiento continuo en condiciones que las organizaciones de derechos humanos describen como abusivas e ilegales", expresó PCATI en un comunicado hoy.

Además, recientemente el Gobierno de Israel anunció la extensión por tres meses de esta disposición de emergencia, hasta finales de marzo de 2026.

"La renovada disposición de emergencia también consagra que las audiencias y otros procedimientos para estos detenidos se realizarán virtualmente, por vídeo. Este procedimiento impide a los jueces obtener una imagen fiable y clara del estado físico y mental de los detenidos", lamentó PCATI.

Los detenidos en virtud de la ley se mantienen "en condiciones extremas de hambre, se les niega el tratamiento médico adecuado, se les impide el contacto con el mundo exterior y son sometidos a tratos degradantes y abusivos que constituyen tortura" por parte de sus interrogadores y de los guardias de la prisión, según PCATI.

"La enmienda a la Ley de Encarcelamiento de Combatientes Ilegales debería haber expirado cuando entró en vigor el alto el fuego. En cambio, el gobierno israelí está inventando normas sobre la marcha y continúa deteniendo a detenidos palestinos bajo una ley abusiva de tiempos de guerra", expresó la directora ejecutiva de PCATI, Sari Bashi, en un comunicado.

En febrero de 2024, aproximadamente cuatro meses después del estallido de la guerra en Gaza, PCATI, junto con Médicos por los Derechos Humanos-Israel, HaMoked: Centro para la Defensa del Individuo, Gisha y Adalah, solicitaron al Tribunal Superior de Justicia de Israel la anulación de las disposiciones modificadas por la Knéset como parte de la 'Ley de Encarcelamiento de Combatientes Ilegales'.

Esta ley, promulgada originalmente en 2002 y que ha llegado hasta hoy con diversas prórrogas y enmiendas, permite a las autoridades israelíes detener a personas indefinidamente sin acusarlas formalmente y sin presentarles a ellas ni a sus representantes legales pruebas que justifiquen con solvencia la privación de libertad, consideran las citadas oenegés israelíes.