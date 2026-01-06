La aerolínea Lufthansa cumple cien años marcados por una historia de claroscuros

Lufthansa surgió de la fusión de Junkers Luftverkehr, que aportó 67 aviones a la aerolínea unificada, y Deutscher Aero Lloyd, que trajo 50 aparatos propios y otros 45 de socios regionales.

Su nombre se escribía en aquel entonces aún en dos palabras -Luft (aire) y Hansa, como símbolo de comercio y conexión, referencia histórica a la alianza comercial y defensiva creada en la época medieval-.

Deutscher Aero Lloyd y Junkers aportaron también el logotipo de la empresa y los colores corporativos: la primera el emblema del pájaro en vuelo ascendente, diseñado en 1918 por Otte Firle, que solo más tarde se interpretó como una grulla, y la segunda el azul y amarillo.

El primer vuelo de la recién creada Luft Hansa, que empleaba entonces a alrededor de mil personas, se realizó tres meses más tarde, el 6 de abril, desde el aeropuerto de Berlín-Tempelhof a la ciudad suiza de Zúrich.

La aerolínea alemana se expandió también hacia Sudamérica, con rutas postales entre Alemania y las metrópolis del continente en la que empleaba aviones que despegaban mediante catapulta, desde barcos especiales en el Atlántico.

El 30 de junio de 1933, la Luft Hansa cambió su nombre a Lufthansa, la grafía que sigue vigente en la actualidad.

En la década de 1930, Lufthansa opera una de las redes de rutas más grandes de Europa y en 1934 inicia vuelos regulares a Asia.

Tras la llegada al poder de los nacionalsocialistas en 1933, Lufthansa pasó a formar parte del régimen y empleó a trabajadores forzados, el capítulo más oscuro de la aerolínea, para la cual el centenario de su fundación representa, según la compañía, una ocasión de "analizar críticamente y seguir revisando, en base a la investigación histórica", su responsabilidad durante la dictadura nazi.

Los últimos vuelos registrados de la Lufthansa durante el Tercer Reich se realizaron el 4 de mayo de 1945, sólo pocos días antes de la capitulación de Alemania, tras la cual el país perdió también su soberanía aérea en el marco de la desmilitarización y la aerolínea vio confiscados todos sus activos.

Con la fundación de la "segunda Lufthansa" en 1953 se sentaron las bases legales de la actual Lufthansa y "una vez más, se necesitó un gran espíritu pionero para atreverse a empezar de nuevo tras el fin de la guerra", escribe la compañía, que reanudó las operaciones de vuelo en 1955 con sólo cuatro aviones.

Paralelamente, en 1955, el 1 de julio, comenzó con el nombramiento de su cúpula directiva su andadura la Lufthansa (Ost), homóloga oriental en la Alemania dividida, que tres años más tarde dio lugar a la creación de Interflug, la segunda aerolínea de la República Democrática Alemana (RDA) y única desde el 1 de septiembre de 1963, al ganar la Lufhansa occidental una demanda sobre el uso del nombre original.

En 1965 Lufthansa supera por primera vez los diez millones de pasajeros al año.

En la actualidad, Lufthansa da empleo a 40.00 personas de 122 nacionalidades y en todo el grupo, al que pertenecen aerolíneas como Swiss y Austrian Airlines, trabajan más de 100.000 personas de 162 nacionalidades.

Tras la pandemia del coronavirus, durante la cual el número de pasajeros se redujo drásticamente a mínimos con enormes pérdidas para la empresa, el grupo Lufthansa vuelve a registrar un aumento de la cifra de viajeros y en 2024 el grupo alcanzó una facturación récord de 37.600 millones de euros, aunque los beneficios se vieron mermados por el aumento de los costes y las huelgas.