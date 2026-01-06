Mundo
06 de enero de 2026 - 14:10

La Bolsa española sube el 0,19 % y marca otro récord al cierre

Madrid, 6 ene (EFE).- La Bolsa española acabó este martes con una subida del 0,19 %, apoyada en los datos provisionales de Wall Street, y logró otro máximo histórico al cierre de 17.647,1 puntos, según datos del mercado.

Por EFE

El índice de referencia nacional, el IBEX 35, ganó en concreto 32,7 puntos. No obstante, de los grandes valores solo subieron el gigante textil Inditex, el 1,46 %, y la eléctrica Iberdrola, el 0,7 %,

Bajaron, por el contrario, la petrolera Repsol, el 2 %; el grupo financiero BBVA, el 1,31 %; Telefónica, el 1,13 %, y Banco Santander, el 0,15 %.

El mercado español volvió a cerrar en precios nunca vistos gracias al avance momentáneo del 0,5 % de Wall Street y de la mayoría de las plazas europeas, algunas también en máximos históricos, y a pesar del retroceso de la banca, un 0,7 % de media.