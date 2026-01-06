La producción de autos en Argentina bajó un 3,1 % en 2025

De acuerdo con un informe de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), las exportaciones del sector sufrieron el año pasado una caída del 10,8 %, hasta las 280.589 unidades.

En tanto, las ventas de las terminales a las redes de comercialización dentro de Argentina ascendieron en 2025 a un total de 586.625 unidades, lo que supuso un crecimiento del 42,6 % con respecto a 2024.

"El sector mostró un desempeño muy superior al promedio de la industria manufacturera, con un crecimiento en ventas mayoristas y minoritas. El crecimiento de la economía, sumado a la normalización de la oferta y la mejora del acceso al crédito explican buena parte de esa recuperación que registró el mercado", explicó Rodrigo Pérez Graziano, presidente de Adefa.

Según el directivo, "ese dinamismo que se dio en lo comercial no se sostuvo en lo industrial, principalmente por el proceso de cambio y transformación que se dio en las líneas de producción para el lanzamiento de nuevos modelos y otros que se encuentran en proceso".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Teniendo en cuenta el perfil netamente exportador del sector, el gran desafío que tenemos por delante es la mejora de la competitividad exportadora", indicó Pérez Graziano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el presidente de Adefa, para ello es "imprescindible" continuar trabajando en la cadena de valor "junto con el Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y municipales para reducir la carga impositiva" que encarece el precio de exportación de los vehículos fabricados en Argentina.