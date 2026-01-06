La rentabilidad de la deuda venezolana a diez años baja al 26 %, nivel de 2017

La gestora Fidelity señalaba en un informe que "históricamente, cuando los riesgos extremos (como un conflicto prolongado) se disipan, la deuda soberana en situación de impago o de estrés en mercados emergentes suele repuntar ante las expectativas de cambio de régimen, alivio de sanciones y eventual reestructuración".

El Responsable Global de Macro y Asignación Estratégica de Activos de Fidelity, Salman Ahmed, añadía que "es probable que veamos un patrón similar esta vez, con señales tempranas de que el régimen está dispuesto a cooperar con los Estados Unidos (EE.UU.), lo que podría impulsar aún más los precios de los bonos".

Según datos de Bloomberg, ese bono a diez años, emitido con un cupón del 9,375 %, rebajaba su interés del 34 % al que cerró el viernes hasta el 26 % este martes (ayer terminó en el 27 %), con lo que se sitúa en niveles desconocidos desde agosto de 2017.

Su precio subía del 33,22 % del cierre del viernes al 45,3 % de esta tarde.

Sin embargo, esos movimientos han sido más intensos en la deuda a dos años de Venezuela, ya que el rendimiento del título a ese plazo emitido con cupón del 9,25 % bajaba nuevamente en esta jornada, hasta el 67 %, con lo que se situaba en niveles del comienzo de enero de 2024.

Ayer, su rentabilidad había cerrado en el 71 % y el viernes pasado, en la jornada previa a la intervención estadounidense, se situaba en el 95 %.

Respecto al viernes, el precio de estos bonos se ha revalorizado el 35 % al subir del 32,6 % al 44 % de esta jornada.

Otros expertos señalaban que la subida del precio y consiguiente caída de su rendimiento se basaba en las expectativas de que la tutela de Estados Unidos a Venezuela bajo el mandato de la nueva presidenta Delcy Rodríguez crezcan los ingresos del país con el aumento de la producción petrolera y se pueda producir una reestructuración de la deuda.