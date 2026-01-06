Las protestas en Irán continúan por décimo día con cierres de comercios y concentraciones

En el Gran Bazar de Teherán, los comerciantes cerraron sus negocios y se concentraron, coreando consignas contra la República Islámica y su liderazgo, y a favor de la restauración de la monarquía Pahlaví, derrocada durante la Revolución Islámica de 1979, según vídeos difundidos por activistas en redes sociales.

Manifestaciones similares se registraron en los alrededores de otros centros comerciales de la capital, mientras que ciudades como Mashad (noreste) y Lahijan (norte) también fueron escenario de protestas.

En la ciudad occidental de Shahrekord (centro) se escucharon disparos de fuerzas gubernamentales contra manifestantes durante una concentración, según imágenes publicadas.

Las protestas en Irán comenzaron el 28 de diciembre, inicialmente impulsadas por comerciantes y sectores económicos afectados por la caída del rial y la elevada inflación, pero pronto adquirieron un tono político y se han extendido a más de 80 ciudades.

Hasta ahora, al menos 29 manifestantes han perdido la vida y 1.203 han sido detenidos, según datos de la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos.