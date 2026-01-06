Las ventas de Ford en EE.UU. crecieron un 6 % en 2025, hasta 2,2 millones de vehículos

En el último trimestre del año, Ford vendió 545.216 vehículos, un 2,7 % más que en el mismo periodo de 2024.

El segmento que más crecimiento experimentó en 2025 fue el de camionetas, con un aumento del 9,5 %. Ford vendió un total de 1.268.749 unidades de este tipo de vehículos.

La demanda de todocaminos SUV aumentó un 1,6 %, hasta 890.042 unidades, mientras que las de sedanes creció un 3 %, hasta 45.333 unidades.

Andrew Frick, presidente de las unidades Ford Blue y Model e, declaró en un comunicado que "el pasado año ha probado que Ford tiene la oferta de producto y motorización correcta para la vida de nuestros consumidores".

Frick añadió en una teleconferencia con medios que "estamos realmente satisfechos con la forma en que terminamos el año" y que Ford ha superado el rendimiento del sector durante los últimos 10 meses de 2025.

El lunes, el resto de los principales fabricantes de automóviles presentes en el mercado estadounidense publicaron sus ventas de 2025.

Los resultados de Ford superan el crecimiento del 5,5 % de General Motors (GM), que en 2025 vendió 2,8 millones de vehículos en EE.UU.

Ford también mejoró los resultados del tercer fabricante estadounidense, Stellantis, que el año pasado perdió un 3 % de su mercado con la venta de 1.260.344 unidades.

Solo la japonesa Toyota superó el crecimiento de Ford al aumentar sus ventas un 8 %, hasta 2.518.071 vehículos, en 2025.