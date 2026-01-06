León XIV pide que "la artesanía de la paz" se imponga a "la industria de la guerra"

"La esperanza que anunciamos debe tener los pies en la tierra: viene del cielo pero debe generar aquí abajo una historia nueva", explicó el pontífice estadounidense desde el balcón de las bendiciones de la basílica de San Pedro, ante miles de fieles que le escuchaban en una plaza vaticana empapada por la lluvia.

León XIV expresó su deseo de que "los extraños y los adversarios se conviertan en hermanos y que, en el lugar de las desigualdades, haya equidad".

"Que, en vez de la industria de la guerra, prevalga la artesanía de la paz", proclamó.

Poco antes, el papa había presidido en la basílica vaticana la misa de la Epifanía y los Reyes Magos y había cerrado su Puerta Santa, poniendo así fin al Jubileo instaurado un año antes por su difunto predecesor, Francisco.

