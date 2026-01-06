Los anuncios de Nvidia y Hyundai en CES generan dudas en los mercados sobre Tesla y Musk

Nvidia desveló el lunes en la antesala de la CES el dispositivo Alpamayo, que permitirá a los fabricantes de automóviles incorporar sistemas de conducción autónoma de distinta complejidad en sus modelos.

El fabricante alemán Mercedes-Benz tiene ya anunciado la incorporación de Alpamayo en sus vehículos a partir del primer trimestre de este año. Otras empresas, como Jaguar Land Rover, Lucid y Uber también han expresado su interés en el sistema de Nvidia.

Los analistas señalaron que la caída de las acciones, que abrieron a 445,69 dólares pero se situaron en 430,46 en las tres primeras horas tras la apertura de los mercados, es una respuesta de los inversores a la narrativa de Musk de que Tesla será el fabricante que dominará la conducción autónoma.

La presentación en la noche del lunes en Las Vegas de Atlas, el robot humanoide de Hyundai y su subsidiaria estadounidense Boston Dynamics, también empujó a la baja los títulos de Tesla.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hyundai afirmó que a partir de 2028 producirá al año 30.000 unidades del Atlas, que operará de forma totalmente autónoma, levanta hasta 50 kilogramos y reemplaza automáticamente su propia batería, para lo que construirá en EE.UU. una planta de fabricación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Atlas es uno de los rivales más directos y concretos del robot Optimus de Tesla, que Musk ha asegurado que convertirá, por mucho, al fabricante de automóviles eléctricos en la empresa más valiosa del planeta.

Los anuncios de Nvidia y Hyundai se producen además cuando Tesla atraviesa un momento difícil con la caída de sus ventas en 2025 por segundo año consecutivo, lo que hace más difícil que la compañía cumpla con los optimistas objetivos de crecimiento presentados por Musk en los últimos meses.