Los ministros de Exteriores del G7 hablan de Venezuela y Ucrania a iniciativa de Francia

La llamada entre los titulares de Exteriores de Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Italia, Canadá y Japón estaba programada a las 20.00 hora local de París (19.00 GMT).

Se organizó el mismo día que se celebraba en París una cumbre de la Coalición de Voluntarios, los aliados de Kiev que preparan garantías de seguridad para Ucrania, con la presencia de 27 jefes de Estado y de Gobierno y, en este caso, también con representación de Estados Unidos, en las personas del enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, y del yerno del presidente, Jared Kushner.

Sobre Venezuela, Francia ha criticado la intervención militar de Estados Unidos para capturar al hasta ahora presidente, pero felicitándose por boca de su jefe del Estado, Emmanuel Macron, por el fin de "la dictadura de Nicolás Maduro", pronunciándose en favor de que Edmundo González Urrutia, al que considera presidente "electo" desde los comicios de 2024, lidere la transición.

Francia insiste a sus nacionales en que no viajen a Venezuela desde hace meses por la falta de condiciones de seguridad y desde los ataques estadounidenses del sábado pasado a los que están allí les pide que se queden en sus casas y se mantengan alejados de edificios oficiales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy