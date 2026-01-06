Mamdani da paso para eliminar confinamiento solitario en cárcel Rikers de Nueva York

El documento ordena al departamento jurídico local trabajar con el supervisor federal de Rikers, impuesto por un juez, y con las partes involucradas en una demanda colectiva de reclusos por presuntas prácticas inconstitucionales en el confinamiento solitario.

El objetivo es desarrollar un plan para la puesta en marcha de la Ley 42, aprobada en 2023 por el Concejo de Nueva York, el órgano legislativo local, para prohibir el confinamiento solitario y establecer normas en caso de ser necesario el aislamiento de los reos.

La Ley 42 debía entrar en vigor el pasado año, pero fue retada en una corte federal por el anterior alcalde de Nueva York, Eric Adams, un expolicía, que ganó el caso.

Mamdani, en un comunicado, dijo que la "negativa de la Administración anterior a cumplir con sus obligaciones legales en Rikers nos ha dejado con condiciones preocupantes que tomará tiempo resolver".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Trabajaremos en estrecha colaboración con el supervisor federal y las partes para que la ciudad vuelva a encaminarse hacia el fin del confinamiento solitario lo antes posible" en Rikers, un complejo de 10 cárceles en una isla entre Queens y El Bronx que alberga principalmente presos en espera de juicio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Rikers es considerada una de las cárceles más peligrosas de EE.UU. y, según una ley aprobada por el Concejo, debe ser cerrada y sustituida por cuatro cárceles más pequeñas en 2026, pero se espera que la legislatura municipal amplíe ese plazo.

Durante el mandato del exalcalde Adams, 46 personas murieron en custodia del Departamento de Correcciones local, según organizaciones que abogan por los presos.

En 2011, un grupo de reclusos de las cárceles operadas por el Departamento de Correcciones local demandó a esa agencia por uso innecesario y excesivo de la fuerza, un largo litigio conocido como 'caso Núñez' que se resolvió con un acuerdo para remediar presuntas prácticas inconstitucionales en las instalaciones.

La orden ejecutiva de Mamdani también amplía una emergencia decretada en Rikers en 2021 y que la anterior administración prorrogaba cada cinco días, permitiendo a Correcciones eludir leyes que regulan las condiciones en las cárceles.

Sin embargo, esta orden obliga a Correcciones y al Departamento Legal de la ciudad a elaborar un plan para cumplir con los estándares y entregarlo al alcalde en 45 días.

La organización Halt Solitary Campaign, que aboga por la eliminación del confinamiento solitario, aplaudió el paso de Mamdani para hacer cumplir la Ley 42.

Anisah Sabur, uno de sus miembros, que sufrió confinamiento solitario, reivindicó que esa ley y unas nuevas reglas reemplazarán la controvertida medida con formas alternativas de separación que han demostrado reducir la violencia y mejorar los resultados de salud y seguridad.