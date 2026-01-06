Manifestante irrumpe en la OEA y acusa a EE.UU. de actuar en Venezuela por el petróleo

La mujer, identificada como integrante de la organización feminista de izquierda CodePink, levantó un cartel que decía: "¡Manos fuera de Venezuela!", justo cuando el embajador estadounidense en la OEA, Leandro Rizzuto, respondía a las intervenciones de países como Colombia y Chile que rechazan las acciones militares de Washington como una "actuación unilateral" que viola el Derecho Internacional.

La manifestante gritó que la captura de Maduro en Venezuela, el pasado 3 de enero, no se trató de un acto por la democracia sino "un robo imperialista motivado por el petróleo".

Debido a la interrupción, el presidente del Consejo Permanente de la OEA, el colombiano Luis Vargas, suspendió la sesión durante cinco minutos hasta que agentes de seguridad retiraron a la mujer del recinto.

Rizzuto reaccionó diciendo que "es normal, hay muchas emociones en el aire", en referencia a la intervención.

Durante la sesión, los representantes de Colombia, Brasil, Chile y México catalogaron la captura de Maduro como una injerencia internacional "peligrosa" para la estabilidad y la soberanía de la región.

Por su parte, durante una intervención este martes ante políticos republicanos, el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó las manifestaciones a sus acciones en Venezuela y dijo que la mayoría "son pagadas".

Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo, en torno a 30.000 millones de barriles, equivalentes a cerca de una quinta parte de las reservas globales, según estimaciones de organismos energéticos internacionales.

Trump ha dicho que las empresas petroleras estadounidenses ayudarían a reparar la infraestructura de ese sector en Venezuela, que según dijo el mandatario, se encuentra actualmente "en muy mal estado" EFE