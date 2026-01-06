Meloni descarta ante sus socios tropas italianas en una eventual misión en Ucrania

La mandataria italiana ha calificado en un comunicado el encuentro como "constructivo y concreto" porque, a su parecer, "ha permitido un alto nivel de convergencia" entre Ucrania, Estados Unidos, Europa y otros aliados.

Meloni explicó que el foro ha estado dedicado a "afinar" unas garantías de seguridad inspiradas en el Artículo 5 de la Alianza Atlántica.

"Esas garantías formarán parte de un paquete mayor de acuerdos, a adoptar en estrecho acuerdo con Washington, para asegurar la soberanía y la independencia de Ucrania, también mediante un eficaz y articulado mecanismo de control del auspiciado alto el fuego y un refuerzo de las fuerzas militares ucranianas", declaró.

La primera ministra italiana, siempre partidaria de respaldar a la resistencia de Kiev, ha aseverado ante sus socios como "uno de los puntos firmes" de su Gobierno sobre las garantías de Ucrania "la exclusión del despliegue de tropas italianas sobre el terreno".

Además, ha informado de que "todos los miembros" de la Coalición han coincidido en "la importancia y la necesidad de mantener alta la presión colectiva sobre Rusia".

Por último, Meloni ha apreciado la referencia en la declaración de la cumbre a "la voluntariedad de la participación de los países de la coalición" en una eventual fuerza multinacional para respetar los "procesos constitucionales" de cada uno en su apoyo a Ucrania.

Este nuevo encuentro en París había sido convocado para concretar las garantías de seguridad para Ucrania, incluidas las que darían si Rusia violara un eventual alto el fuego y reanudara la guerra.