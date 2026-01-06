Merz apunta a que Alemania no desplegaría tropas en Ucrania, sino en país vecino

"Alemania seguirá implicándose política, financiera y también militarmente. De eso podría formar parte el despliegue de efectivos en territorio vecino (de Ucrania) parte de la OTAN, después de un alto el fuego", dijo Merz en una rueda de prensa con los líderes de Francia, Reino Unido y Ucrania.

Merz señaló que al igual que es importante fortalecer al Ejército ucraniano sobre el terreno, también es necesario estacionar tropas adicionales en países vecinos, las cuales puedan ser activadas en caso de una nueva agresión rusa.

El canciller matizó que el tipo y la envergadura de cualquier tipo de misión alemana deberán ser decididos tanto por el Gobierno alemán como por la Cámara Baja del Parlamento o Bundestag, y que él mismo sólo realizará la correspondiente propuesta una vez que haya entrado en vigor un alto el fuego.

"Básicamente, no descartamos nada", señaló con respecto al tipo de la contribución de Berlín, y recordó que Alemania es el mayor contribuyente europeo a la ayuda a Ucrania.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Merz resaltó que es responsabilidad común de la Coalición de Voluntarios respaldar a Kiev con armamento, adiestramiento y financiación para que pueda disponer de un ejército fuerte que disuada a Rusia de un nuevo ataque.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Participaremos en la supervisión del alto el fuego y contribuiremos por tierra, mar y aire al fortalecimiento de Ucrania", aseguró, y agregó que para ello son necesarias garantías de seguridad fuertes y vinculantes de todos, en particular de EE. UU., que debe comprometerse a reaccionar en caso de una violación rusa del alto el fuego.

El canciller matizó además que todavía es necesario dar forma al alto el fuego con Moscú de tal manera que la Coalición de Voluntarios formada por una treintena de países pueda actuar, en alusión a los planes de despliegue de tropas de paz.

"Todos queremos que callen las armas tras cuatro años de guerra", dijo Merz, quien enfatizó que la contribución europea no beneficiaría tan sólo a la paz en la propia Ucrania, sino a la protección de todo el continente.