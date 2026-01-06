México llama a revisión más de 8.340 motocicletas Suzuki por falla en frenos e interruptor

El organismo, que asume la defensa de los consumidores mexicanos, precisó que el llamado es para 8.170 unidades modelo GSX250/F años 2022-2025, además de otras 177 motocicletas modelo DR150 año 2026.

En un comunicado emitido este martes, la Profeco informó que la alerta sobre el primer modelo responde a que se detectó que, debido a una gestión inadecuada de las piezas, “es posible que durante la fabricación en algunas se hayan instalado conjuntos de pinzas de freno de diferentes modelos”.

En estos casos, abundó, las pastillas de freno no pueden hacer contacto con el disco en la posición correcta durante el frenado, “lo que reduciría la capacidad de frenado”.

En cuanto al modelo DR150 año 2026, precisó que durante el proceso de fabricación podría haber una grieta en la caja de resina del “relé” (interruptor electromagnético) del motor de arranque.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Esto presenta el riesgo de que si la humedad entra por las grietas y causa corrosión en el relé, el motor no podría arrancar”, apuntó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La nota indicó que como contramedida, la empresa sustituirá el soporte de la pinza de freno trasero para las primeras, y en el segundo caso hará el reemplazo del conjunto del relé de arranque del motor, sin costo para las personas afectadas, “aun cuando la moto se encuentre fuera de la cobertura de la garantía original (dos años)”.

Además, indicó que en ninguna de las alertas hay afectación a la integridad física del piloto y anunció como medios de contacto sus distribuidores autorizados, el número de teléfono 800 178 9854, el correo electrónico servicio@suzuki.com.mx y su sitio web oficial.

Asimismo, informó que la campaña para la sustitución de las piezas afectadas se mantendrá de manera indefinida.