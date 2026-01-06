México subraya ante la OEA que la intervención en América Latina nunca trajo democracia

"Es necesario advertir que los cambios de régimen por actores externos no solo son actos contrarios al derecho internacional sino que históricamente han agudizado los conflictos y vulnerado el bienestar de las naciones", dijo el embajador permanente de México ante la OEA, Alejandro Encinas Rodríguez, en la sesión extraordinaria convocada para discutir los sucesos en Caracas que llevaron a la captura de Maduro.

Encinas precisó que el historial de América Latina "es contundente" y que "nunca ha traído democracia o estabilidad duradera".

La delegación mexicana advirtió que las acciones de Estados Unidos en Venezuela son consideradas como una violación al artículo segundo de la Carta de la ONU, que exige el respeto a la igualdad soberana y a la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos.

"México reafirma que la situación en Venezuela debe resolverse por medio de vías pacíficas, sin injerencias ni presiones extranjeras. Solo un proceso liderado por los venezolanos puede llevar a una democracia perdurable", concluyó Encina.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Otros países como Colombia, Brasil, Chile y Panamá rechazaron la acción militar unilateral ordenada por el mandatario estadounidense, Donald Trump, en territorio venezolano catalogando estos hechos como una amenaza para la soberanía de la región.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Después de la captura de Maduro y su traslado a una prisión federal en Nueva York, Trump sostuvo que EE.UU. "dirigirá" temporalmente Venezuela hasta que pueda lograrse una transición segura y ordenada.

Tambié informó que grandes empresas petroleras estadounidenses ayudarán a reparar la infraestructura del país, una postura que ha generado amplias críticas internacionales sobre la soberanía venezolana y el papel de Washington en la región.