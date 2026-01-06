Muere un civil ruso tras impactar un dron ucraniano con un edificio en la ciudad de Tver

"En Tver durante el derribo de un dron uno de sus fragmentos impactó contra un apartamento del noveno piso de un edificio. En el lugar de los hechos trabajan todos los servicios de emergencias (...) un hombre murió", señaló en Telegram Vitali Koroliov, el gobernador de la ciudad.

Señaló que los bomberos lograron sofocar el incendio a las 03:45 hora de Moscú (00.45 GMT) y fue hospitalizado otro vecino que resultó herido.

Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la noche los sistemas de defensa antiaérea derribaron 129 drones ucranianos sobre 21 regiones rusas, el mayor número (29) fue neutralizado en la región fronteriza de Briansk, seguida por Bélgorod (15), Yaroslavl (13) y Nóvgorod (10).

Ante el peligro de drones los aeropuertos de Ufá, Oremburgo, Kazán, Krasnodar, Sochi y Udmurtia cerraron temporalmente o pospusieron vuelos.

En la región de Voronezh los restos de un dron cayeron sobre la línea del ferrocarril, provocando el retraso de varios trenes, según informó en Telegram el gobernador local, Alexandr Gúsev.