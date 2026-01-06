Mujeres chavistas dicen que Delcy Rodríguez "no está sola" tras asumir la presidencia

"Le decimos a nuestra presidenta encargada que no está sola, aquí tiene un ejército de mujeres que la va acompañar a seguir trabajando para que nuestro pueblo se sienta atendido", dijo la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, en una tarima dispuesta en la avenida Libertador, antes de comenzar el recorrido de unos tres kilómetros aproximadamente hasta una capilla en el centro de la capital venezolana.

La funcionaria, que además es la primera mujer en haber obtenido el grado de almirante, agregó que Maduro y Flores están en los corazones de los ciudadanos venezolanos.

"Los dos van a volver y aquí estará el pueblo en la calle, esperándolos, recibiéndolos con los brazos abiertos a nuestro presidente, el único presidente elegido por nuestro pueblo", apostilló.

Meléndez afirmó que los chavistas estarán siempre en la calle para exigir la libertad del mandatario y su esposa, y para seguir trabajando por la patria.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A la concentración también se sumó el ministro de Interior y Justicia y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, quien dijo que la llamada revolución bolivariana es sostenida principalmente por las mujeres.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Hoy salen a las calles a decirle al mundo y a exigirle al imperialismo norteamericano que nos regrese a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, que se los llevaron secuestrados", señaló el funcionario, mientras bromeaba con que no había sido invitado a la marcha.

Cabello dijo que el imperialismo, en alusión a Estados Unidos, sabe que "ha cometido un terrible crimen, que han asesinado a civiles", aunque de momento las autoridades locales no han precisado la cifra de fallecidos.

Altos cargos del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, informarán este miércoles a ambas Cámaras del Congreso sobre la operación militar que llevó a la captura en Caracas de Maduro, en medio de las críticas debido a que la Administración del líder republicano no notificó de antemano al Legislativo.

Las sesiones informativas al Senado y la Cámara de Representantes se realizarán a puerta cerrada en un área de comunicaciones segura, según una fuente con conocimiento de los hechos citada por la cadena CNN.

Este lunes, Maduro y Flores se declararon no culpables de todos los cargos que enfrentan ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, durante su primera comparecencia, que tuvo lugar 48 horas desde su captura en la capital venezolana.