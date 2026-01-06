Niños y niñas de México expresan sus inquietudes a Sheinbaum en el Día de Reyes

Así lo hizo Ivanna, una niña de tercer grado de primaria, al preguntar a la titular del Ejecutivo “por qué quitó los dulces” de las escuelas, ya que desde el año pasado el Gobierno de México prohibió la comida chatarra en los centros educativos de todo el país.

“Los dulces en exceso hacen mucho daño, son ricos pero hacen mucho daño, si se comen muchos dulces de pequeñita, parece que no, pero conforme vas creciendo te puede dar diabetes, hipertensión y muchas enfermedades”, respondió la mandataria.

Además, dijo, que es mejor cuando niñas y niños comen dulces “supervisados por sus papás en su casa”, pero en la escuela, reiteró, “comida saludable”, tal y como lo establece ‘Vive saludable, vive feliz’, la estrategia que impulsa el Gobierno mexicano para combatir problemas como el sobrepeso y la obesidad infantil que afecta entre el 36 % y el 40 % de las infancias y adolescencias mayores de cinco años.

Con la ayuda de un reportero, el pequeño Julio también hizo su pregunta sobre cuál era el mensaje de la presidenta para este regreso a clases.

Sheinbaum destacó la entrega de útiles y uniformes para este ciclo escolar, así como las Becas del Bienestar dedicadas al apoyo de niños y jóvenes mexicanos.

“Ayer les dijimos que van a tener una beca para útiles y uniformes escolares, para sus mamás y sus papás. Eso es un regalo de Día de Reyes”, subrayó.

La mandataria deseó a niñas y a niños un año feliz y les pidió que “no coman muchos dulces, que hagan travesuras, pero poquitas y que los queremos mucho”.

“Nuestro interés es la educación y que tengan lo suficiente para ir a la escuela, ese es un gran mensaje”, dijo tras destacar que este año también se harán “muchas canchas de fútbol” por el Mundial de Fútbol 2026, que México organizará en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

Al finalizar la conferencia matutina, niñas y niños también recibieron con sorpresa la llegada de los tres Reyes Magos, quienes ofrecieron regalos y la típica rosca de reyes a los asistentes.