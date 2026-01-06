"No estáis solos", el abrazo de Labuan Bajo a las familias de los españoles tras naufragio

"Cuando (la comunidad) se enteró del incidente, lo primero que sintieron fue empatía y tristeza. Tragedias como esta no deberían suceder", declara a EFE el padre Hermen Sanusi, sacerdote católico de la Diócesis de Labuan Bajo.

El barco KM Putri Sakinah se hundió en aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- alrededor de las 20.30 hora local del 26 de diciembre (12.30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo.

Este martes se encontró un tercer cadáver, que aún tiene que ser identificado, cuando aún se buscaba a dos menores españoles de 9 y 10 años.

Los rescatistas recuperaron asimismo los últimos días los cuerpos de Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y el de una hija de su esposa, Andrea Ortuño. La mujer fue rescatada tras el accidente junto con otra de sus hijas.

Además de la familia de seis miembros, a bordo de la embarcación, cuyo casco fue hoy hallado, viajaban otras cinco personas, cuatro tripulantes y un guía local, rescatados tras el siniestro.

El pasado viernes al atardecer, más de 1.000 personas -católicos y musulmanes, en un país de mayoría musulmana- acudieron al Puerto de Labuan Bajo, desde donde se coordina parte del operativo de búsqueda, para participar en una vigilia a la que se unió la familia de los españoles afectados por el accidente.

"Rezamos para que sean encontrados", apunta el religioso, quien organizó el acto en el puerto y también ofició el domingo una eucaristía en la Iglesia de Stella Maris "por el alma de los difuntos" y a la que acudieron los familiares.

"Son muchos los (locales) que mostraron compasión, dolor y sentimiento de pérdida y quieren acompañar a la familia a superar esta tragedia", comenta Sanudi, aficionado de LaLiga y seguidor del Fútbol Club Barcelona.

De camino a la estancia anexa a la iglesia, decenas de niños acuden a saludar afectuosamente al sacerdote. El catolicismo es la religión que profesa alrededor del 85 por ciento de los habitantes de la isla de Flores (donde se encuentra Labuan Bajo), excepción al este de Indonesia, la nación con más musulmanes del mundo.

"Queríamos decirle a la familia que no están solos. Ayudarlos. Brindarles serenidad y consuelo. En todo lo que podamos ayudar, lo haremos", declara con tono sereno el padre católico.

Una de las supervivientes es Andrea Ortuño, madre tanto de la menor rescatada como de la joven fallecida y quien contrajo recientemente matrimonio con Fernando Martín, el otro fallecido. Los dos desaparecidos son un hijo de Martín y un hijo de Andrea.

El padre Hermen desataca la fortaleza de Ortuño, quien "triste y cansada" aún guarda "esperanzas".

"Me dijo que, aunque sus heridas no han sanado del todo, puede empezar a aceptar la realidad", apunta el sacerdote.

El operativo de búsqueda continúa hasta el atardecer del miércoles, tras la extensión por tres días en dos ocasiones a las siete jornadas que establece como plazo mínimo la ley para los operativos de búsqueda.

La vigila del viernes terminó con una emotiva procesión a la luz de las velas, cuya cera blanca aún permanece en el suelo de la Marina, en la que los locales quisieron abrazar a los familiares.

"¿Por qué encendemos una vela? Porque le pedimos a Dios que nos muestre la luz. La luz que puede ayudar a encontrar a los dos niños restantes", dice el sacerdote, quien reitera su pésame por los fallecidos.